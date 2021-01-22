22 января 2021 года

США готовят удар по браконьерам Южной Америки

Соединенные Штаты новые шаги к искоренению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла в Латинской Америке и бассейне Карибского моря.

Министерство труда США планирует выделить до 8 млн долларов в качестве грантового финансирования через Бюро по международным трудовым вопросам (Bureau of International Labor Affairs, ILAB). Средства будут потрачены на повышение осведомленности о браконьерском промысле и улучшение методов борьбы с ним, говорится в пресс-релизе.

Госдепартамент Соединенных Штатов объявил о поддержке операции по укреплению морской безопасности в Южной Атлантике. В том числе предусмотрена борьба с ННН-промыслом. Патруль «Южный крест» станет первой за несколько лет операцией американской береговой охраны в регионе, пишет портал Seafood Source.

Согласно заявлению Госдепартамента, ежегодный ущерб браконьерства составляет десятки миллиардов долларов. Это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, дестабилизирует экономику прибрежных государств и нарушает их государственный суверенитет, подрывая международные соглашения и меры по сохранению рыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство призвало региональных партнеров в Южной Америке быть бдительными для защиты общих вод, а также ратифицировать и применять международные соглашения по борьбе с ННН-промыслом. В частности, Соглашение о мерах государства порта.

Seafood Source отмечает, что 9 января катер береговой охраны США «Стоун» провел с гайанскими коллегами серию учений по борьбе с браконьерами.

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