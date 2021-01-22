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Росрыболовство готовит меры по вакцинации экипажей от коронавируса

В море - после вакцинации от COVID-19

Росрыболовство готовит обращение в Роспотребнадзор о введении регламента, согласно которому разрешение на выход в море будет выдаваться только тем экипажам, которые будут вакцинированы от COVID-19.

Об этом замглавы Росрыболовства Петр Савчук сообщил на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, аналогичные требования установлены в отношении прививки от желтой лихорадки для экипажей, работающих в регионах, где существует риск инфицирования этой болезнью

В случае принятия решения по вакцинации для всех судовладельцев будет установлен переходный период. «Введение этой меры позволит существенно сократить издержки компаний на тестирование и обязательную обсервацию экипажей. Было отмечено, что все экипажи судов Росрыболовства, спасательных отрядов и научно-исследовательских судов должны вакцинироваться в ближайшее время», - заявили в пресс-службе федерального агентства.

Также на заседании штаба сообщили о мерах, которые принимаются для обеспечения возобновления поставок в порты Китая. Обязательно будет проводиться двойное тестирование экипажей промысловых и транспортных судов и дополнительная дезинфекция продукции, тары и упаковочных материалов.

Обсуждались меры по увеличению переработки уловов на российских предприятиях и по созданию резервных дополнительных холодильных мощностей. Соответствующие переговоры проведены с Росрезервом и Росхолодом. Отмечено, что существенная поддержка оказана Российскими железными дорогами – достигнута договоренность о предоставлении рефрижераторных контейнеров, которые будут сосредоточены в приморских городах Дальнего Востока.

Руководителям территориальных управлений поручено проинформировать сотрудников о необходимости вакцинации, в первую очередь – инспекторского состава.

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