25 января 2021 года

Ученые оценили запасы Баренцева моря

АтлантНИРО рассмотрел результаты научно-исследовательского рейса в Баренцевом море и сопредельных водах. Одной из задач экспедиции был учет численности и биомассы промысловых видов.

В Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии прошло заседание ученого совета. Одной из тем стали результаты экспедиции в Баренцево море и сопредельные воды.

Рейс состоял из двух этапов. Совместная российско-норвежская экосистемная съемка проходила в сентябре-октябре, траловая съемка черного палтуса и морского окуня – в октябре-ноябре. Научная группа состояла из сотрудников АтлантНИРО и Полярного филиала ВНИРО.

Экосистемная съемка показала, что индексы численности и биомассы промысловых видов рыб по сравнению с показателями 2019 г. на сопоставимой акватории исследований значительно снизились.

В ходе траловой съемки изменения по видам показали разную направленность. Биомасса палтуса снизилась, в то же время увеличилась биомасса окуня-клювача. Биомасса трески незначительно уменьшилась относительно показателя предыдущего года, в целом оставаясь на том же уровне.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала, наиболее существенно снизилась биомасса пикши. Ученые отметили, что индекс численности этого вида за счет большого количества молоди был сопоставим с результатами 2019 г.

Индексы биомассы золотистого окуня, камбалы-ерша, синей и пятнистой зубаток продемонстрировали увеличение относительно показателей предыдущего года.

В течение всего рейса выполнили 262 траления, 181 океанографическую станцию и 75 планктонных станций. Промерено около 70 тыс. гидробионтов, биологический анализ выполнен по более чем 4,6 тыс. рыб, столько же взято возрастных проб. Зафиксировано и заморожено около 0,5 тонны проб гидробионтов.

Результаты экспедиции будут использованы в различных направлениях деятельности ВНИРО, связанных с изучением экосистемы Баренцева моря, прогнозированием происходящих в ней процессов и разработкой рекомендаций по долговременной и стабильной эксплуатации промысловых запасов. Планируется, что полученные данные помогут защищать национальные интересы на заседаниях Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству и рабочих групп Международного совета по исследованию моря (ИКЕС).

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