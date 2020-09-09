09 сентября 2020 года

Наука оценит ресурсы Северной Атлантики

НИС «АтлантНИРО» отправилось из Калининграда в Баренцево море. Запланирована совместная российско-норвежская экосистемная съемка, а также оценка запасов черного палтуса и морского окуня.

Научно-исследовательское судно «АтлантНИРО», закрепленное за Атлантическим филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ушло в очередной многомесячный рейс 7 сентября. НИС вышло из порта Калининград и направилось в Баренцево море.

Основной целью экспедиции является совместная российско-норвежская экосистемная съемка, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Составлен насыщенный график траловых, тралово-акустических и других исследований пелагических и донных видов рыб, северной креветки, камчатского краба и краба-стригуна опилио. Кроме того, специалисты займутся изучением и оценкой запасов черного палтуса и морского окуня на континентальном склоне Норвежского и Гренландского морей.

НИС «АтлантНИРО» планирует работать в Баренцевом море и сопредельных водах Норвежского и Гренландского морей с сентября по декабрь. Часть исследований пройдет в пределах исключительной экономической зоны РФ, но в основном съемки будут выполняться за ее пределами в районе архипелага Шпицберген, открытой части Баренцева моря и норвежской экономической зоне.

Результаты исследований ученые смогут использовать для мониторинга состояния окружающей среды и биоресурсов Баренцева моря и сопредельных вод. Полученные данные позволят оценить запасы и помогут в разработке прогнозов и определении объемов вылова гидробионтов, в том числе в рамках рабочих групп Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES).

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