26 января 2021 года

«Сахалинский лед» ждет азартных рыбачек

Организаторы соревнований «Сахалинский лед» в этом году готовят особую, юбилейную, программу. У женщин будет возможность побороться за победу в «Рыбацком биатлоне» вместе с мужчинами.

Состязания рыбаков-любителей на реке Найбе планируется провести 21 февраля. Соревнования, в которых участвуют не только жители Сахалинской области, но и фанаты рыбалки из других регионов, будут включать несколько этапов.

Одной из самых зрелищных частей праздника традиционно считается «Рыбацкий биатлон»: его участникам нужно пройти поочередно четыре зоны и в каждой поймать по наваге. Побеждает тот, кто первым справится с этой задачей.

Биатлон пользуется все большей популярностью среди рыбачек, рассказала Fishnews представитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Любовь Стримжа. Бурить лед физически тяжело, поэтому в прошлом году такой «забег» провели сначала среди мужчин, а потом среди женщин: участницы соревнований смогли воспользоваться уже готовыми лунками.

Но на этот раз планируется сделать так, чтобы женщины могли побороться за главный приз «мужского» биатлона – снегоход – вместе с мужчинами. Такой опыт уже был, отметила Любовь Стримжа. Единственное, толщина льда не обещает простой победы. Также останется прежний биатлон среди женщин.

Из новинок «Сахалинского льда» в этом году «Лига чемпионов», в которой примут участие победители прошлых лет, и кулинарный поединок.

Для регистрации на соревнования готовится специальный сайт.

Медиахолдинг Fishnews выступает информационным партнером «Сахалинского льда».

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