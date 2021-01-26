26 января 2021 года

Торговцев черной икрой ждет скамья подсудимых

В Москве будут судить четверых граждан по обвинению в незаконном обороте икры осетровых видов рыб. По данным правоохранителей, в декабре 2019 г. у подельников изъяли в общей сложности более 100 кг икры осетра, белуги, калуги и севрюги.

Обвиняемые - жители Москвы, Московской области и Краснодарского края, сообщили Fishnews в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, с 2018 г. фигуранты в Московском регионе систематически приобретали, хранили и сбывали икру рыб осетровых видов.

Участники группы обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов в составе организованной группы). Дело направлено в Останкинский районный суд Москвы.

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