Торговцев черной икрой ждет скамья подсудимых
В Москве будут судить четверых граждан по обвинению в незаконном обороте икры осетровых видов рыб. По данным правоохранителей, в декабре 2019 г. у подельников изъяли в общей сложности более 100 кг икры осетра, белуги, калуги и севрюги.
Обвиняемые - жители Москвы, Московской области и Краснодарского края, сообщили Fishnews в пресс-службе столичной прокуратуры.
По версии следствия, с 2018 г. фигуранты в Московском регионе систематически приобретали, хранили и сбывали икру рыб осетровых видов.
Участники группы обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов в составе организованной группы). Дело направлено в Останкинский районный суд Москвы.
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