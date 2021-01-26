26 января 2021 года

COVID-19 затормозил рыбный экспорт Мьянмы

В Мьянме производители и экспортеры рыбы и морепродуктов обеспокоены ограничением трансграничной торговли с Китаем. КНР ввела соответствующие меры в связи с пандемией коронавируса.

COVID-19 принес серьезные проблемы рыбному хозяйству Мьянмы. Из за сокращения спроса на мировом рынке пострадала вся цепочка производства и экспорта. Работы лишились около 1 млн человек из 3,5 миллионов, занятых в отрасли до пандемии, приводит цифры сингапурский портал Asean Today.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главные транспортные коридоры из Мьянмы в Китай проходят по территории штата Шан через пункты пропуска Чиншвехоу и Мусэ. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Чиншвехоу и соседнем Лауккай Китай запретил перемещение грузов через этот пункт пропуска с октября. Теперь весь трафик рыбы и морепродуктов из Мьянмы приходится на Мусэ, что ведет к росту логистических расходов, подчеркивает Asean Today.

По его информации, подобные ограничения на поставки через штат Шан КНР уже накладывала в марте и августе.

Портал обращает внимание, что до 60% всего экспорта рыбо- и морепродукции Мьянмы приходится на сухопутную торговлю. Ситуацию с экспортом осложняют периодически вспыхивающие в приграничных районах бои между правительственными войсками и этническими вооруженными группировками.

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