27 января 2021 года

Браконьерские производства закрыли в Приморье

В Приморском крае силовики обнаружили два цеха по переработке незаконно добытых морепродуктов. Задержаны 10 человек, изъято в общей сложности более 4 тонн краба, крабовой продукции и креветки.

Примерная стоимость этой продукции – более 2 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничной службы ФСБ России. Задержаны также два транспортных средства, использовавшихся для перевозки товара.

Нелегальные производства по переработке, фасовке, заморозке и хранению водных биоресурсов находились во Владивостоке и Находке. В оперативных мероприятиях участвовали пограничники совместно с сотрудниками с УФСБ России по Тихоокеанскому флоту. Ведется разбирательство.

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