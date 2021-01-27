27 января 2021 года

Платформа «Мой бизнес» развивает поддержку предпринимателей

Центры «Мой бизнес» в регионах работают по широкому списку услуг поддержки экспорта, рассказал генеральный директор такой структуры в Приморском крае Евгений Никифоров на встрече с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Центры «Мой бизнес» участвуют в создании комфортной среды для малого и среднего предпринимательства, в том числе на экспортном направлении. Центр поддержки экспорта в Приморском крае готов помочь с продвижением товаров – создать сайт на любом иностранном языке, подготовить презентацию, организовать переговоры в России или бизнес-миссию за рубеж. В центр можно обратиться и за содействием в сертификации продукции для работы на внешних рынках. О возможностях института развития генеральный директор Центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров рассказал на встрече с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, проведенной на площадке Fishnews Online.

Центр организует и участие предприятий в международных выставках. Например, в этом году планируется работа на Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Барселоне.

Евгений Никифоров отметил, что центр взаимодействует с различными министерствами и ведомствами и готов помогать в решении вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели.

Заявку на все услуги можно подать через портал центра http://mb.primorsky.ru/. «То есть любой человек может зайти, прочитать, в чем заключается услуга, и прямо там подать заявку. Мы со своей стороны связываемся, заполняем необходимое соглашение и работаем», – прокомментировал Евгений Никифоров.

Центры «Мой бизнес» созданы по всей стране: за поддержкой предприниматели могут обратиться в разных регионах, подчеркнул он.

Участники встречи подняли проблемы институционального характера. В частности, отраслевое сообщество добивается отмены требования о лицензировании экспорта живых морепродуктов как избыточной процедуры. Давний вопрос – с пунктом пропуска «Краскино», из-за состояния которого образуются очереди из машин с живыми морепродуктами. В конце 2020 г. на Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, глава региона Олег Кожемяко обратил внимание, что работа по модернизации погранпереходов начнется с «Краскино».

Участники встречи отметили, что сейчас очень важен доступ к информации о ситуации за рубежом – особенно в свете ограничений, которые накладывает пандемия. Евгений Никифоров выразил готовность к сотрудничеству с руководителями отраслевых объединений.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews