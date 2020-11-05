05 ноября 2020 года

Выставку в Барселоне перенесли на вторую половину 2021 года

Организаторы крупнейшей мировой рыбной выставки Seafood Expo Global в Барселоне объявили о переносе мероприятия на начало сентября 2021 г. Причина – новый виток эпидемии COVID-19.

Seafood Expo Global / Seafood Processing Global, изначально запланированная на апрель 2021 г., пройдет в Барселоне 7-9 сентября 2021 г. Другая крупная отраслевая выставка Seafood Expo North America / Seafood Processing North America в Бостоне также не состоится в традиционные даты в марте. Компания-организатор Diversified Communications уточнила, что рассматривается возможность переноса мероприятия на вторую половину июля. В 2020 г. из-за глобальной эпидемии коронавируса обе выставки были отменены.

Россия ежегодно участвует в Seafood Expo Global (до 2020 года проводилась в Брюсселе) с масштабной экспозицией, которую организует отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG). В 2021 году площадь объединенного национального стенда РФ составит 1100 кв. м. По мнению ESG, перенос выставки даст российским компаниям-участницам больше времени на подготовку и позволит сохранить формат мероприятия.

«Безопасность участников и посетителей должна быть главным приоритетом организаторов. Мы считаем правильным перенос мероприятия на сентябрь. Новые даты дают основание рассчитывать, что выставка состоится в привычном нам формате. Мы на собственном опыте знаем, как тяжело даются подобные решения. Мы постоянно на связи с организаторами выставки и не раз обсуждали, что ситуация с коронавирусом в марте-апреле, возможно, не позволит некоторым участникам вылететь в Барселону. Лучше провести мероприятие в другие даты, нежели проводить его в усеченном формате. Мы уважаем и поддерживаем их решение», – заявил Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Таким образом, первое глобальное мероприятие в рыбной отрасли в 2021 г. примет Россия – Международный рыбопромышленный форум и выставка Seafood Expo Russia пройдут в Санкт-Петербурге 6-8 июля будущего года. Это позволит объединить на площадке Seafood Expo Russia 2021 всех ключевых игроков российского и мирового рыбного рынка. По словам организаторов, площадь выставки увеличится до 26 тыс. кв. м, она впервые займет сразу два павильона КВЦ «Экспофорум».

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