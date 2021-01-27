27 января 2021 года

Обмен данными через ЭПЖ протестируют на судах Северного бассейна

Специалисты ЦСМС обсудят с рыбаками подготовку к тестированию трансграничного электронного обмена данными. Отработать этот механизм на судах промыслового флота планируется в текущем году.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) 4 февраля проведет совещание с компаниями, которые занимаются промыслом в зонах Норвегии и Фарерских островов. В рамках онлайн-мероприятия планируется обсудить тестирование обмена данными с использованием электронного промыслового журнала (ЭПЖ).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС, в прошлом году успешно завершился первый этап тестирования электронного обмена данными — между центрами мониторинга России, Норвегии и Фарерских островов. В 2021 г. начнется второй этап, который включает отработку процесса на реальных судах.

Для участия в совещании ЦСМС просит направить запрос на электронную почту info@cfmc.ru.

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