21 декабря 2020 года

ЭПЖ поможет обмениваться данными с Норвегией и Фарерами

Российские суда в 2021 г. приступят к тестированию двустороннего электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности с Норвегией и Фарерскими островами, заявили в ЦСМС.

Решение закреплено в протоколах двухсторонних сессий по итогам года, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Напомним, в начале декабря вопросы электронного обмена данными обсудили с участием ЦСМС на сессии Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству.

«Первый этап тестирования на базе ПК ЭПЖ с Норвегией и Фарерскими островами завершен и прошел успешно: данные между центрами мониторинга передаются корректно, без сбоев», – заявили в Центре.

По информации учреждения, ведется подготовка к подписанию двух новых соглашений – Согласованных протоколов по электронному обмену данными о вылове и деятельности промысловых судов – с соответствующими ведомствами Фарерских островов и Исландии. Также достигнута договоренность с Гренландией о подаче отчетности о деятельности рыбопромысловых судов в адрес ЦСМС.

«Для ЦСМС по линии международной деятельности 2020 год во многом был прорывным, особенно в переговорах об электронном обмене данными. С берега все работает корректно, ожидаем, что и с тестированием передачи данных с судов не возникнет сложностей», – отметил врио начальника центра Максим Третьяков.

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