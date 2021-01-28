28 января 2021 года

В Водный кодекс внесут изменения по защитным полосам

Госдума приняла в первом чтении поправки в статью 65 Водного кодекса - о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Она приводится в соответствие с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

С законодательной инициативой в ноябре выступило правительство. Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект предусматривает новую редакцию части 13 статьи 65 Водного кодекса.

Сейчас, согласно Водному кодексу, для водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 200 м - независимо от уклона прилегающих земель. Но законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов оперирует понятиями водных объектов рыбохозяйственного значения, которые делятся на высшую, первую и вторую категории. При этом отраслевое законодательство не содержит понятия «водные объекты, имеющие особо ценное рыбохозяйственное значение», влияющего на размеры прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны.

Статью 13 предлагается изложить так: «Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся местами обитания, размножения, зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения и искусственного воспроизводства таких видов водных биологических ресурсов, устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона берега»

«В отличие от действующего закона, проектируемая норма конкретизирует виды водных биологических ресурсов, называя таковыми особо ценные и ценные, наличие которых влияет на размер устанавливаемой прибрежной защитной полосы водоема», - цитирует пресс-служба Минприроды директора департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Романа Минухина.

Документ рассмотрели на пленарном заседании Госдумы 27 января. Изменения приняли в первом чтении, при этом в тридцатидневный срок к законопроекту надо будет представить поправки.

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