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С 15 по 28 февраля на Сахалине будет проходить «НаВажный фест». Изображение предоставлено пресс-службой правительства региона

Гостей и участников «Сахалинского льда» приглашают на фестиваль наваги и корюшки

С 15 по 28 февраля на Сахалине будет проходить «НаВажный фест»: кафе и рестораны предложат специальное меню с уникальными блюдами из свежепойманной корюшки и наваги. В это же время остров примет гостей и участников рыболовных соревнований «Сахалинский лед».

В фестивале «НаВажный фест» примут участие около 20 кафе и ресторанов Сахалинской области. Во всех заведениях будет действовать единая цена – 400 рублей за одну порцию фестивального блюда.

В меню: филе наваги с пюре из брокколи, сыром чеддер и мидиями под соусом биск, ароматная корюшка на луковой подушке с картофельным пюре и свежей зеленью, филе наваги с крабом в сливочном соусе или навага с луком в японском стиле, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Завершением фестиваля станет гастрономическое событие «Важный ужин». Создавать блюда будет трио заслуженных кулинаров: Михаил Набережный – шеф-повар международного уровня, Валерий Ковалев – президент сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов «Сакура», член национальной гильдии шеф-поваров России, Марко Радованович – мастер балканской и средиземноморской кухонь.

Ужин состоится 28 февраля в банкетном зале «Маркиз» на первом этаже отеля «Мега Палас» в Южно-Сахалинске с 18:00 до 21:00.

Участники смогут попробовать уникальные блюда, к примеру теплый салат из обжаренной корюшки с корнем сельдерея и эспуме из раковых шеек, напиток из облепихи, настоянный на молодых кедровых шишках, вырезку из телятины с капучино из белых грибов и пюре из папоротника.

Организаторы гастрономических событий – Сахалинский туристско-информационный центр совместно с региональной ассоциацией кулинаров и рестораторов «Сакура».

Мероприятия пройдут в рамках X фестиваля любительской зимней рыбалки «Сахалинский лед - 2021». Нынешние соревнования по подледному лову наваги - юбилейные, и организаторы готовят особую программу. Рыболовы-любители поборются за ценные призы на реке Найба в Долинском районе 21 февраля.

В оргкомитет фестиваля входят правительство Сахалинской области, региональное агентство по рыболовству, Федеральное агентство по рыболовству, Долинский городской округ. Соревнования поддерживают и отраслевые ассоциации.

Медиахолдинг Fishnews - информационный партнер «Сахалинского льда».

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