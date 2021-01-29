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В китайском Даляне проверки мороженой продукции на коронавирус привели к очередям из рефконтейнеров и изменению логистики перевозок. Фото «Аль-Джазира»

«Рыбные» пробки в Китае влияют на мировую логистику

В китайском Даляне скопились сотни рефконтейнеров с рыбой и морепродуктами из-за тщательного тестирования импортной продукции на наличие коронавируса. Это затрудняет доставку продуктов питания по всему миру, отмечает «Аль-Джазира».

В порту Даляня не хватает розеток и вообще места для рефконтейнеров, обращает внимание международная телекомпания. Поэтому, по ее информации, проблема с выгрузкой коснулась и других продуктов, например фруктов. Компании перенаправляют транспортные потоки в другие крупные порты – Шанхай и Циндао, что неминуемо вызывает очереди и там.

Эти задержки влияют на цепь поставок продуктов по всему миру, подчеркивает «Аль-Джазира». Она напоминает, что в начале прошлого года из-за распространения коронавируса уже возникали сложности с перевозками продовольствия морем.

Сложившаяся ситуация – во многом результат противоречивой политики Китая в отношении тестирования импортных продуктов питания на коронавирус, считают эксперты. По мнению властей КНР, такая проверка необходима, чтобы предотвратить передачу вируса человеку, сообщает корреспондент Fishnews. Между тем Всемирная организация здравоохранения пока указывает на отсутствие свидетельств передачи COVID-19 через продукты питания или их упаковку. Хотя эта позиция ВОЗ скоро может измениться.

В Ассоциации судовладельцев Китая заявили, что в большинстве портов страны из-за обязательного тестирования замороженные товары ожидают в очереди по 20 дней перед таможенным оформлением. При этом все расходы на электроэнергию и ответственность за повреждение груза ложатся на плечи импортеров.

В результате крупнейший перевозчик контейнеров AP Moller-Maersk A/S заявил о приостановке бронирований на отправку рефконтейнеров в Далянь. А французская CMA CGM SA намерена взимать с импортеров дополнительную плату за доставку в этот порт. Еще один крупный перевозчик – MSC Group – предупредил клиентов, что не может разгрузить свои суда в Даляне. Поэтому их грузы могут быть направлены в другие порты и оставаться там с удержанием необходимых расходов.

Постепенно задержки в разгрузке могут распространиться и на другие порты и страны, пишет «Аль-Джазира». К примеру, российские суда, заполненные рыбой и морепродуктами, вместо Даляня и Циндао были вынуждены отправиться в южнокорейский Пусан. Так что очереди на выгрузку могут образоваться и там.

Последствия кризиса в Даляне уже докатились и до Соединенных Штатов. Компании США ожидают пустые рефконтейнеры для вывоза продукции из Китая в Америку. Фрахт контейнеров за несколько месяцев подорожал почти вдвое.

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