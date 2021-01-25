25 января 2021 года

От ВОЗ ждут новых разъяснений по «заморозке»

Всемирная организация здравоохранения оказалась втянута в «коронавирусный» спор между Китаем с одной стороны и США, Евросоюзом и представителями еще ряда стран – с другой. ВОЗ готовится пересмотреть свои рекомендации относительно передачи COVID-19 через замороженные продукты.

В распоряжении газеты Wall Street Journal оказался черновой вариант новых рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения. Согласно этому документу, коронавирус может передаваться через замороженные продукты и вновь оказаться в странах, где пандемию уже взяли под контроль.

Официальные представители ВОЗ заявили, что черновик не предназначен для публикации и был отправлен в газету случайно. Документ подготовлен с целью отразить недавно появившиеся свидетельства в пользу возможности такой передачи COVID-19. В том числе доказательства, представленные в научных статьях, сообщениях прессы и докладах из Китайской Народной Республики. Однако текст нуждается в доработке, подчеркнули в организации.

Ранее Пекин назвал причиной ряда недавних вспышек коронавируса в стране импорт замороженных продуктов питания. После этого китайские власти ввели обязательное тестирование и дезинфекцию всех иностранных продуктов. По данным Wall Street Journal, эксперты КНР указали на обнаружение следов вируса на упаковках американской свинины, саудовской креветки и бразильской говядины.

Однако Соединенные Штаты, Евросоюз и правительства ряда других стран не согласны с мнением Поднебесной, как и многие эксперты за пределами Китая. Эти государства готовят совместное письмо в Пекин, отмечает Wall Street Journal. По его данным, в обращении китайские ограничения называют нечестными, а риски передачи вируса через цепь поставок замороженных продуктов – незначительными.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Китай уже требует от некоторых иностранных поставщиков мяса, рыбы и морепродуктов разрешить видеофиксацию их объектов. Кроме того, по информации американского издания, некоторые грузы испортились в ожидании таможенной проверки и дезинфекции. Ряду иностранных импортеров китайские власти уже запретили ввоз товаров в КНР. Другие отказались от торговли с Поднебесной добровольно, посчитав требования республики чрезмерными.

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