01 февраля 2021 года

Килька придет на выручку производителям шпрот

Дегустационный совет ВНИРО одобрил использование каспийской кильки в качестве сырья для производства шпрот в масле. Эти изменения планируется учесть в новом ГОСТе, который сейчас находится в разработке.

Предложение включить каспийскую кильку в качестве сырья в ГОСТ на шпроты в масле поступило от калининградских предприятий. Производители шпрот уже не первый год испытывают проблемы с сырьем – рыбы, добываемой в Балтике, недостаточно для загрузки мощностей рыбоперерабатывающих комбинатов.

Выходом может стать использование в популярных консервах кильки, промысел которой на Каспии уже второй год находится на подъеме. «Добыча кильки в Волжско-Каспийском бассейне за 2020 году выросла в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до 14 тыс. тонн. По подсчетам ученых ВНИРО, ее запасы составляют 450-500 тыс. тонн. В 2021 году к освоению рекомендовано 98,5 тыс. тонн», – рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На дегустацию во ВНИРО были представлены образцы консервов, изготовленные по технологии производства шпрот из нового вида сырья. По итогам экспертизы документации на продукцию и органолептической оценки образцов Дегустационный совет принял решение о возможности включения кильки каспийской в качестве сырья в проект разрабатываемого ГОСТ «Консервы рыбные. Шпроты в масле. Технические условия».

В дальнейшем проект обновленного межгосударственного стандарта должен пройти процедуру согласования со странами СНГ. После этого ГОСТ будет издан и вступит в действие.

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