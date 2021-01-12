12 января 2021 года

Ученые с оптимизмом смотрят на каспийскую рыбу

В прошедшем году российские предприятия освоили в Каспийском море 16,9 тыс. тонн рыбы. Отраслевая наука прогнозирует дальнейшее увеличение запасов и уловов.

В последние два десятилетия добыча морской рыбы на Каспии, несмотря на недоиспользуемую богатую ресурсную базу, утрачивала свое значение. С прошлого года были предприняты энергичные меры по восстановлению промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ).

По его данным, на 2020 г. отраслевая наука рекомендовала к вылову в Каспийском море 115 тыс. тонн морской рыбы. Специалисты филиала обеспечили сопровождение промысла: подготовили к внедрению бортовой подхват, разработали изменения в правила рыболовства, повышающие эффективность освоения.

С осени 2019 г. по рекомендации науки в западной части Среднего Каспия была организована добыча кильки разноглубинными тралами. Этот промысел показал свою перспективность: на 27 декабря вылов достиг 12,8 тыс. тонн, приводят цифры специалисты. По их данным, ставными неводами на дагестанском побережье добыто 1,7 тыс. тонн - по отношению к среднемноголетней величине улов увеличился в 1,5 раза.

Общий вылов кильки на конец декабря составил 14,7 тыс. тонн, что соответственно в 4 и в 12,2 раза больше, чем в 2019 г. и за многолетний период 2011-2018 гг. Освоение рекомендованного вылова килек увеличилось до 14,8%. Последний раз настолько эффективным килечный промысел был 15 лет назад, отметили в филиале.

В прошедшем году продолжался эксперимент с добычей килек бортовыми подхватами на электросвет. Этот способ показал хорошую результативность - уловы на плотных концентрациях могут достигать до 9 тонн за ночь, сообщили в КаспНИРХ.

Благодаря росту промысловой нагрузки в 2019-2020 гг. вылов морских сельдей превысил 1 тыс. тонн - вдвое выше многолетнего показателя за 2011-2018 гг. Хорошие темпы удерживает промысел кефали - ее добыто также более 1 тыс. тонн при освоении рекомендуемого вылова на 40%. В 2020 г. впервые за многие годы была обоснована величина добычи бычков, к концу года их вылов приблизился к 200 тоннам при освоении рекомендуемого вылова на 38%.

«Ожидается, что в 2022 году произойдет дальнейший рост добычи морских рыб Каспия при одновременном росте запаса», - подчеркнули в пресс-службе КаспНИРХ.

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