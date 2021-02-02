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На Дальнем Востоке существует особый тип болот – мари. Фото с сайта WWF России

Зачем нужны болота?

Природозащитники из России, Китая и Монголии в 2021 г. проведут ряд мероприятий, направленных на сохранение и защиту водно-болотных угодий (ВБУ) Амурского экорегиона. Среди ключевых задач – объяснить людям роль болот в жизни планеты.

Ровно 50 лет назад, 2 февраля 1971 г., была подписана Рамсарская конвенция о защите водно-больных угодий международного значения. Сейчас ее сторонами является 171 государство. В России 35 территорий имеют статус ВБУ международного значения. Однако, как отмечают природозащитники, в нашей стране пока нет законодательно утвержденного механизма для расширения списка Рамсарских угодий или увеличения площади уже существующих.

Недостает широкому населению и понимания роли болот в жизни всей экосистемы: многие привычно считают эти территории малополезными и всячески стараются их «облагородить» – осушить, сократить или приспособить под хозяйственные нужды. Вместе с тем ВБУ – это естественные резервуары пресной воды. Регулируя уровень крупных рек, поглощая и консервируя в торфе углерод, болота смягчают климатические изменения. Их называют легкими планеты, так как болота до 15 раз эффективнее лесов поглощают углекислый газ и выделяют кислород, очищают воду и воздух от загрязнений.

Находясь на стыке воды и суши, по уровню биоразнообразия ВБУ приближаются к тропическим лесам и морям, отметил директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. «Здесь обитает до 40% всех биологических видов планеты. В бассейне Амура эти экосистемы нуждаются в защите не меньше, чем таежные территории – места обитания амурского тигра», – уверен он.

В российской части бассейна Амура статус ВБУ международного значения имеют 6 территорий. Это Торейские озера в Забайкальском крае, Зейско-Буреинская равнина и Хингано-Архаринская низменность в Амурской области, озера Болонь и Удыль в Хабаровском крае, озеро Ханка в Приморском крае. Все эти Рамсарские угодья находятся в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального и регионального значения.

«ВБУ – это не только привычные нам болота, но и малые реки, озера, мари, которые составляют единый организм с Амуром, – обратил внимание Петр Осипов. – Эти природные комплексы поддерживают водный баланс пойменных территорий реки и являются домом для множества видов рыб, птиц, земноводных, многие из которых занесены в Красную книгу России».

Важно, что ВБУ Амура являются частью сразу трех основных путей миграции птиц, в том числе крупнейшего на планете маршрута – Восточноазиатско-австралийского пролетного пути (EAAF). Аистов и журавлей, обитающих в поймах и притоках Амура, считают индикаторами состояния пресноводных экосистем. Поэтому сохранность и благополучие водно-болотных угодий Амурского экорегиона имеет мировое значение, подчеркнула ведущий координатор проектов отдела по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Сердюк (Барма).

Понять и защитить

Среди главных проблем сохранения водно-болотных угодий называют пожары, гидростроительство, осушение, загрязнение, а также охоту, браконьерство и фактор беспокойства обитателей ВБУ.

Одной из основных задач в рамках Года водно-болотных угодий WWF России ставит принятие на федеральном уровне порядка объявления в стране ВБУ международного значения. Также в 2021 г. планируется провести инвентаризацию Рамсарских угодий в Амурском экорегионе, сделать оценку существующих угроз, приступить к разработке планов управления этими территориями. Продолжится работа по изучению и сохранению редких видов птиц, обитающих на ВБУ.

Как рассказал координатор проектов отдела по ООПТ Амурского филиала WWF России Юрий Гафаров, с этого года планируется начать оценку влияния сельского хозяйства на места обитания птиц. Дело в том, что ядохимикаты, которые используются для обработки полей, оказывают достаточно серьезное воздействие на ВБУ и их обитателей. Фонд продолжит заниматься проблемой вредного влияния золотодобычи на состояние водно-болотных угодий Амурского экорегиона. Также планируется усилить поддержку движения общественных инспекторов, которые проявляют активность в борьбе с загрязнениями твердо-бытовыми отходами, пластиком, брошенными сетями и т.д.

В своей работе экологи готовы использовать и данные ученых рыбохозяйственных институтов. Напомним, в 2020 г. стартовала Большая Амурская экспедиция, организованная ВНИРО. Она направлена на сбор материалов для оценки промысла и состояния запасов водных биоресурсов бассейна. Программа рассчитана на четыре года, в рамках первого этапа прошли исследования на Ханке. «С коллегами из ВНИРО мы сотрудничаем по мониторингу лососевых, – сообщил Fishnews директор Амурского филиала WWF России. – Что касается Большой Амурской экспедиции, то, если результаты будут в открытом доступе, конечно, мы их с удовольствием будем использовать. Это очень важный материал для понимания того, какие меры нужны для сохранения биологического разнообразия Амура».

В рамках просветительской работы WWF проведет ряд международных конкурсов и выставок. Информационно-просветительская кампания будет развернута и в соцсетях.

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Fishnews

  • На Дальнем Востоке существует особый тип болот – мари. Фото с сайта WWF России
  • Один гектар болот может поглотить за год до 1800 кг углекислого газа и выработать до 700 кг кислорода. Фото с сайта WWF России
  • Болота являются экосистемами с высочайшим уровнем биоразнообразия. Фото с сайта WWF России
  • Координатор проектов отдела по ООПТ Амурского филиала WWF России Юрий ГАФАРОВ, директор Амурского филиала WWF России Петр ОСИПОВ и ведущий координатор проектов отдела по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна СЕРДЮК. Фото пресс-службы WWF России
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