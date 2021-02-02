Правкомиссия по рыбной отрасли сменила дату
Заседание Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое должно было состояться 2 февраля, вновь перенесли. Отраслевое сообщество ждет от комиссии решений по важным темам.
Заседание перенесли на 4 февраля, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что комиссия планировала обсудить такие значимые для отрасли вопросы, как целесообразность лицензирования экспорта живых морепродуктов и регулирование прибрежного рыболовства.
Изначально заседание с такой повесткой должно было пройти еще в ноябре, однако до сих пор оно так и не состоялось.
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