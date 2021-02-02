02 февраля 2021 года

Прибрежники надеются на правкомиссию

Проблемы, с которыми столкнулось прибрежное рыболовство Северного бассейна, планируется обсудить на заседании профильной правительственной комиссии. Отраслевое сообщество рассчитывает, что результаты этого обсуждения помогут предприятиям продолжать работу.

Отраслевая общественность подготовила предложения по вопросам прибрежного рыболовства, которые планируется рассмотреть 2 февраля на заседании Комиссии правительства РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом на конференции Fishnews Online сообщил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Подготовлены изменения федерального законодательства по регулированию обработки рыбы на судах прибрежного промысла. Но сейчас важно, чтобы до принятия закона предприятия могли спокойно продолжать работу, заявили ранее журналистам руководители отраслевых объединений Северного бассейна.

После 15 января суда вынуждены были выйти в море и осваивать квоту в режиме «прибрежки», даже несмотря на угрозу наказания, отметил Валентин Балашов. Производственные планы сверстаны, объемы на текущий год распределены и их нужно выбирать. Таким образом, необходимо, чтобы несовершенства законодательства не обернулись штрафами для пользователей.

Напомним, что в августе пограничники направили в Союз рыбопромышленников Севера письмо о том, что закон не допускает производство продукции на судах «прибрежки». Встал вопрос, каким образом осуществлять первичную обработку рыбы на борту, чтобы сохранить ее для доставки на берег. Были разработаны изменения законодательства – сейчас они находятся на рассмотрении в Госдуме.

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