02 февраля 2021 года

У главы Росрыболовства изменилась должность

В соответствии с распоряжением правительства руководитель Росрыболовства не является одновременно заместителем министра сельского хозяйства. Главой федерального агентства назначен Илья Шестаков.

«Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем Федерального агентства по рыболовству, освободив его от занимаемой должности», - говорится в тексте распоряжения правительства от 30 января 2021 г. № 207.

Напомним, что на федеральном уровне реализуется реформа госаппарата . В частности, изменились требования к числу заместителей министра сельского хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, статус заместителя министра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства был введен семь лет назад , в 2014 г., тогда же на эту должность был назначен Илья Шестаков.

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