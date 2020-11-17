17 ноября 2020 года

Михаил Мишустин поручил сократить число госслужащих

Премьер Михаил Мишустин поставил задачу с 1 января 2021 г. сократить численность центральных аппаратов и территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти. Руководители ведомств должны уже в ноябре направить предложения по оптимизации структуры и штатной численности в аппарат правительства и Минфин.

Правительство выпустило два постановления, закрепляющие параметры реформы госконтроля. Штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти должен быть сокращен на 5%, территориальных органов федеральных ведомств - на 10%.

Высвободившиеся средства должны остаться для «совершенствования системы материальной мотивации гражданских служащих», сообщает корреспондент Fishnews.

Установлены новые нормативы штатной численности структурных подразделений федеральных ведомств, лимит по количеству сотрудников обеспечивающих подразделений.

«В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных параметров. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы», - рассказали в пресс-службе кабмина.

Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин до 20 ноября. Завершить реорганизацию планируется к 1 апреля следующего года.

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