03 февраля 2021 года

Трагедию «Онеги» разобрали для сохранения жизней моряков

Во Владивостоке на примере погибшего в условиях обледенения на Северном бассейне судна «Онега» обсудили вопросы безопасности мореплавания. Специалисты обратили внимание на ситуацию в Беринговом море.

Совещание по вопросам безопасности мореплавания организовал Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ (Дальневосточный ЭО АСР). Во встрече участвовали представители служб безопасности мореплавания рыболовецких компаний, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметил начальник Дальневосточного ЭО АСР Владимир Бардык, в нынешнем сезоне промысел в Беринговом море ведется в очень тяжелых погодных условиях. «По нашим данным, в этом году в Олюторском заливе наблюдался ветер скоростью 45 метров в секунду, в порывах достигавший 50 метров в секунду. Никогда в своей практике я не встречался с такой тяжелой погодой», – отметил он.

В условиях обледенения экипажам необходимо тщательно контролировать остойчивость судна, подчеркнул заместитель руководителя отряд Федор Лабюк. «Отсутствие контроля за остойчивостью – это бич рыбопромысловых судов. Казалось бы, чего проще – с началом обледенения обращать внимание на период качки и делать выводы об остойчивости. Но это часто не делается, особенно сейчас, в условиях сокращенных экипажей».

По мнению Владимира Бардыка, необходимо пересмотреть отношение к выдаче свидетельства о минимальном составе экипажа рыболовецких судов, который сейчас регламентирован Минтрансом.

На встрече также рассматривались вопросы соблюдения требований, которые выдвигаются в связи с пандемией коронавируса.

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