04 февраля 2021 года

Общий вылов за январь в минусе

За первый месяц нового года российские рыбаки добыли 370,57 тыс. тонн – на 10,8% ниже уровня 2020 г. Уступают прошлогодним уловы в Дальневосточном, Северном, Азово-Черноморском бассейнах.

В Дальневосточном бассейне добыто 280,9 тыс. тонн – на 46,05 тыс. тонн, или на 14,08%, ниже уровня 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Снижение объемов зафиксировано на промысле минтая: флот освоил 178,5 тыс. тонн (-56,76 тыс. тонн). Меньше, чем за январь прошлого года, оказались и уловы трески – 17,26 тыс. тонн против 18,4 тыс. тонн. В то же время прибавка наблюдается на промысле сельди – 61,68 тыс. тонн (+15,11 тыс. тонн к уровню 2020 г.).

В Северном бассейне рыбаки добыли 35,71 тыс. тонн. Это на 3,74 тыс. тонн, или 9,49%, меньше результата за январь прошлого года. Трески выловлено 27,78 тыс. тонн (-1,33 тыс. тонн), пикши – 6,33 тыс. тонн (-0,9 тыс. тонн).

Положительная динамика отмечена на промысле в Западном бассейне. Вылов составил 11,75 тыс. тонн – на 4,57 тыс. тонн, или 63,74%, выше уровня 2020 г. Шпрота добыто 8,19 тыс. тонн (+4,22 тыс. тонн), балтийской сельди – 3,5 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы за январь уступили результату за тот же период прошлого года: освоено 4,78 тыс. тонн – на 5,01 тыс. тонн, или -51,13%, ниже уровня 2020 г. Вылов хамсы составил 4,4 тыс. тонн (-4,49 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне уловы выросли: добыто 6,25 тыс. тонн – на 4,98 тыс. тонн, или 394,07%, больше показателя января 2020 г. Объемы добычи кильки – 6,24 тыс. тонн (+4,98 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские пользователи взяли 30,6 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана выловлено 0,6 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн).

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