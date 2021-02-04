04 февраля 2021 года

Перегрузка вне морских портов получит новые правила

Правительство готовит изменения законодательства по перегрузке вредных и опасных веществ за пределами морских портов. За нарушение правил планируется установить жесткое наказание.

Проект поправок по перегрузке вредных и опасных веществ подготовлен Минтрансом и передан на рассмотрение правительства. Полное название документа – «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и другие законодательные акты РФ (в части регулирования осуществления перегрузки опасных и вредных веществ, перевозимых в качестве грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов)».

Предусматривается прямой запрет на перегрузку с судна на судно за границами морских портов опасных и вредных веществ, к которым, например, относятся нефтепродукты и ядохимикаты, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Контроль за соблюдением норм будет обеспечивать Росприроднадзор. Дополнительно соблюдение правил в экономической зоне будет обеспечиваться пограничной службой ФСБ.

Одновременно с этим за нарушение правил перегрузки опасных и вредных веществ с судна на судно планируется установить существенные административные штрафы, а если это, помимо прочего, привело к загрязнению окружающей среды – вплоть до конфискации судов, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Соответствующие изменения в пакете с проектом поправок в КТМ будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект нацелен прежде всего на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности перегрузки опасных и вредных веществ, подчеркнула зампред правительства. Она отметила, что решение реализуется по поручению президента.

«У нас есть мощности, чтобы обеспечить безопасную перевалку опасных грузов в портовых терминалах. Однако в погоне за лишним рублем зачастую игнорируются элементарные требования экологической безопасности. Перегрузка с судна на судно проводится лишь с целью удешевления логистических процедур, в результате которой непомерному риску подвергается и без того хрупкая экосистема, уникальные морские биологические ресурсы», – подчеркнула вице-премьер.

И это не говоря о снижении загрузки российских портовых мощностей и соответствующих портовых сборов в интересах экономики страны, отметила Виктория Абрамченко.

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