04 февраля 2021 года

Экспортеров рыбы в Китай готовят к переаттестации

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры подготовил документы для переаттестации части российских поставщиков рыбы в Китай. Работа по обеспечению экспорта продолжается, сообщили в учреждении.

Напомним, что в связи с коронавирусом Китай потребовал провести перепроверку российских поставщиков рыбной продукции.

«В комплекте документов для переаттестации были учтены предприятия/суда, прошедшие переаттестацию в соответствии с условиями регистрации производителей импортной продукции водного промысла и основными положениями сравнительной проверки Главного таможенного управления КНР», – рассказали Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Для включения в заявку предприятиям-экспортерам необходимо выполнить требования китайской стороны, с которыми можно ознакомиться в разделе «Документы» на сайте учреждения.

«Особо обращаем внимание на «Условия регистрации производителей импортной продукции водного промысла и основные положения сравнительной проверки», выполнение которых является условием для поставок рыбной продукции в КНР. В случае необходимости дополнительную консультацию о выполнении требований китайской стороны предприятия – поставщики рыбной продукции в КНР могут оперативно получить в своем регионе по месту расположения отделов ФГБУ «НЦБРП», – заявили в центре.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews