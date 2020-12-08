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Российских поставщиков рыбы в Китай проверят поэтапно

Российских поставщиков рыбы в Китай проверят поэтапно

Китай ранее заявил о необходимости до конца перепроверить всех российских поставщиков рыбы и рыбопродукции. Теперь стороны договорились о постепенной переаттестации.

Россельхознадзор рассказал о деталях переговоров с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР, состоявшихся 4 декабря. На встрече, проходившей в формате видеоконференции, обсуждались вопросы поставок рыбной продукции.

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Китайская сторона ранее инициировала внесение изменений в ветеринарный сертификат, в сопровождении которого рыба и рыбная продукция будет поставляться из России в КНР. Россельхознадзор изучил проект такого документа.

В ведомстве отметили, что предложенное ГТУ изменение - вносить в сертификат информацию о выполнении предприятием-производителем всех профилактических норм в условиях сложной эпидемиологической обстановки по COVID-19 - нуждается в обсуждении. В частности, российская сторона предложила вынести указанные сведения в приложение к сертификату. Россельхознадзор направит все предложения по доработке проекта документа официальным письмом в ближайшее время, заявили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Инспекции пройдут по видео

Обсуждалась также тема инспекции российских рыбоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в поставках продукции в Китай. Ранее в Россельхознадзор поступило письмо Главного таможенного управления КНР с требованием перепроверить все российские предприятия / суда, планирующие экспорт в республику. Сообщалось, что проверка должна быть проведена до конца декабря 2020 г.

На переговорах российское ведомство отметило, что с учетом большого количества судов, поставляющих рыбу и морепродукты в КНР, завершить процедуру их переаттестации до конца декабря будет затруднительно. Россельхознадзор подчеркнул, что часть флота находится на промысле в океане, поэтому организовать их инспекцию в кратчайшие сроки не получится. В связи с этим стороны пришли к выводу о необходимости перепроверки предприятий в несколько этапов.

До конца декабря российская сторона проинспектирует часть российских предприятий в формате видеопроверок в рамках первого этапа и направит в Китай информацию о результатах такой работы.

Стороны также обсудили проведенную в середине ноября Главным таможенным управлением Китая видеоинспекцию трех российских судов. Отмечено, что ГТУ предложило проводить тесты у всех членов экипажа не только на коронавирусную инфекцию, но и на наличие антител к COVID-19. Однако китайские коллеги подчеркнули, что такая мера носит необязательный, рекомендательный характер.

«ГТУ КНР направило небольшие замечания касательно проведенной видеоинспекции, служба изучила их и в ближайшее время пришлет свои комментарии», - отметили в российском ведомстве.

Контроль в портах попросили ускорить

Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с тем, что из-за увеличения количества процедур досмотра судов, экипажа и продукции при ее поставках в китайские порты время нахождения флота при выгрузке заметно выросло. Российская сторона подчеркнула, что такая задержка негативно сказывается на работе предприятий, срывает их планы по рыбному промыслу. Служба обратилась к ГТУ КНР с просьбой ускорить процедуру проверки судов и подконтрольных товаров в портах.

«Участники встречи договорились поддерживать связь по всем возникающим вопросам и оперативно организовывать переговоры в случае необходимости», - подчеркнули в пресс-службе российского ведомства.

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