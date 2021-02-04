04 февраля 2021 года

Правкомиссия обсудила поддержку рыбной отрасли в пандемию

Правительственная комиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса обсудила меры по стабилизации ситуации с экспортом российской рыбы. Будут приняты дополнительные меры по защите интересов российских рыбаков, сообщила глава комиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ограничения, вводимые в связи с пандемией коронавируса, осложнили традиционные для экспорта российской рыбы поставки через Китай. Проблема обсуждалась 4 февраля на заседании Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщили Fishnews в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Соответствующий переговорный процесс идет, но не так быстро, как нам бы хотелось. Договорились, что кроме активизации переговорного процесса, мы дополнительно защитим наших рыбаков. В частности, через логистическую субсидию будет оказана помощь в доставке рыбной продукции к новым точкам ее переработки и сбыта. Также рассмотрим внутри страны новые рынки сбыта этой продукции, а также другие направления для экспорта», - приводятся словам зампреда правительства.

Кроме того, по поручению вице-премьера будут проработаны механизмы сезонного распределения допустимого объема водных ресурсов. Речь идет о механизме корректировки ОДУ.

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