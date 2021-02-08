08 февраля 2021 года

РРПК помогает Приморью бороться с коронавирусом

Русская рыбопромышленная компания в рамках программ поддержки здравоохранения закупила средство для лечения COVID-19. Медикаменты на сумму 2,3 млн рублей передали в Краевой клинический кожно-венерологический диспансер во Владивостоке.

Медучреждение получило препарат «Фавипиравир» (торговое название «Авифавир»). Он применяется для лечения пациентов с коронавирусом в условиях стационарной медицинской помощи.

«Данный препарат является одним из ключевых противоковидных медикаментов. Мы очень признательны Русской рыбопромышленной компании за возможность получить важнейшее лекарство для наших пациентов на безвозмездной основе. Для нашей больницы это своевременная и очень ценная помощь», – отметил главный врач Краевого клинического кожно-венерологического диспансера Анатолий Герец.

Русская рыбопромышленная компания оказывает системную благотворительную поддержку медучреждениям Приморья в борьбе с коронавирусом. Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, ранее компания профинансировала Краевой детской клинической больнице № 2 закупку препаратов для лечения тяжелых форм острых пневмоний.

Кроме того, РРПК передала в медучреждения Приморского края 15 тонн минтая для организации питания персонала и пациентов. Продукцию от Русской рыбопромышленной компании получили 18 больниц Владивостока, Артема и Уссурийска.

«Безопасность и здоровье приморских жителей стали приоритетом не только властей и медиков, но и бизнеса. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся справиться с вирусом и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в крае», – прокомментировал генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор Литвиненко.

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