08 февраля 2021 года

Нелегальную икру возили через всю страну

В Махачкале шестерых граждан будут судить за незаконную скупку икры осетровых на Дальнем Востоке. По данным правоохранителей, ценная продукция перевозилась в Москву, а затем в Дагестан.

Пятеро фигурантов – жители Дагестана, шестой – москвич, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики. По версии следствия, только за три месяца 2019 г. злоумышленники получили более 3 млн рублей дохода от своей нелегальной деятельности. Для перевозки икры использовалось междугороднее автобусное сообщение, отметили в надзорном ведомстве.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по частям 1 и 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов). Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы.

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