08 февраля 2021 года

Центробанк поделился видением ситуации в рыбной отрасли

Ограничения в торговле с Китаем привели к снижению объемов рыболовства, однако ситуация не повлияла на планы крупных добывающих компаний по инвестированию, говорится в аналитических материалах, на которые Центробанк ориентируется при принятии решений.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» опубликован на сайте ЦБ, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что аналитические материалы формируют специалисты территориальных подразделений Банка России – его главных управлений.

В дальневосточном блоке говорится о ситуации в рыбодобыче и рыбопереработке. В частности, особый акцент сделан на снижение уловов минтая в связи с противоковидными ограничениями в портах КНР.

«Ограничения со стороны Китая также являются причиной сокращения по сравнению с прошлым годом объемов рыбопереработки. При этом дальневосточные предприятия наращивают присутствие флота на промысле и намерены освоить выделенные квоты в полном объеме», – сказано в докладе.

При этом приводятся данные, что «в качестве альтернативных каналов сбыта продукции рассматриваются поставки на внешние рынки через Южную Корею, прямые поставки в Японию, увеличение объемов переработки на собственных мощностях и реализация продукции внутри страны».

«Прорабатывается вопрос увеличения закупок рыбопродукции бюджетными учреждениями. Однако отдельные небольшие предприятия заявили об отсутствии интереса к сбыту продукции на российском рынке из-за более низких цен внутреннего рынка по сравнению с внешним», – сообщили авторы доклада.

Однако, полагают в ЦБ, сложившаяся в отрасли ситуация не повлияла на планы крупных рыбодобывающих компаний. «Они намерены увеличить инвестиции в строительство холодильных мощностей, флота, нарастить производство продукции с высокой добавленной стоимостью», – говорится в аналитических материалах.

Как сказано в предисловии к докладу, его цель – «служить надежным источником наиболее актуальной информации о региональном развитии для целей проведения денежно-кредитной политики». Отмечено, что эти материалы рассматриваются руководством Центробанка при подготовке к принятию решения по ключевой ставке.

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