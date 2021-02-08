Субсидии на покупку флота опять продлили
Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий для уплаты кредитных или лизинговых платежей на приобретение судов. В частности, эта мера господдержки теперь распространяется на договоры, заключенные до 2023 г. включительно.
Соответствующее постановление правительства РФ – от 3 февраля 2021 г. № 107 – опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки распространяют меру поддержки на кредитные либо лизинговые договоры, заключенные организациями в 2009 – 2023 гг. (в прежней редакции – 2009 – 2021 г.). Также вносится ряд других изменений в правила предоставления субсидий.
Ранее эти правила обновлялись неоднократно.
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