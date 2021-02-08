08 февраля 2021 года

Расширить зону российского лова хотят господдержкой

Для рыбного промысла в удаленных районах планируется компенсировать 30% затрат на топливо, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, подготовлен соответствующий проект постановления правительства.

Топливную субсидию планируется предоставлять в рамках реализации госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» начиная с 2021 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

«Данная мера будет стимулировать рыбаков вернуться в утраченные с советского времени районы промысла и обеспечит присутствие российского флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах, а также позволит нарастить объемы экспорта», – подчеркнул Илья Шестаков.

Флот для криля поддержат рублем

Глава Росрыболовства также сообщил, что для стимулирования добычи антарктического криля ведомство разработало проект постановления о господдержке строительства судов-крилеловов.

Документ предусматривает компенсацию 30% затрат, он также устанавливает требования по наличию на борту оборудования для производства крилевых муки и жира. Сейчас проект прорабатывается с отраслевым сообществом, отметили в ФАР.

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