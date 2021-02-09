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Изготовленное в России филе минтая. Фото пресс-службы РРПК

Власти пообещали извлечь уроки из пандемии

Ситуация с ограничениями поставок рыбы в Китай подталкивает к расширению возможностей переработки на российских мощностях. Для стимулирования развития береговых производств будет разработан комплекс мер, сообщил вице-премьер - полпред президента Юрий Трутнев.

Проблемы, с которыми из-за пандемии столкнулись российские экспортеры рыбопродукции, обсудили на совещании у вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Нынешняя ситуация с ограничениями поставок в Китай создала серьезную угрозу экономическим интересам России и доходу граждан, работающих в этой отрасли, заявил зампред правительства - полномочный представитель президента.

Российские власти предприняли ряд мер для решения проблемы, но в основном они остались без ответа, отметил вице-премьер - полпред. Несмотря на регулярные обращения руководства Россельхознадзора, Роспотребнадзора, пока не удалось добиться ясности с тем, какие же именно претензии возникают у китайской стороны, уточнил Юрий Трутнев после совещания, отвечая на вопрос Fishnews. «У нас пока нет детализации, что именно должна сделать российская сторона для того, чтобы снизить риски», - сообщил вице-премьер - полпред журналистам.

Сейчас правительство направит усилия на то, чтобы снижать зависимость российской рыбной отрасли от рынка соседей. «Мы должны перерабатывать рыбу на территории Российской Федерации», - подчеркнул Юрий Трутнев. Потребности иностранных рынков, безусловно, должны удовлетворяться, но тот объем, который поставлялся за рубеж для переработки, а затем, уже в виде готовой продукции, шел на другие рынки, должен обрабатываться в России.

Для этих целей будет использована программа инвестиционных квот. Также в недельный срок должен быть подготовлен комплекс мер поддержки для строительства перерабатывающих заводов.

«Мы будем сокращать сроки экспертизы, будем выделять землю, будем формировать преференциальный режим», - поделился планами зампред правительства - полномочный представитель президента. Все эти меры, по словам Юрия Трутнева, должны обеспечить возможность строительства в ближайшие полтора-два года предприятий, позволяющих закрыть потребности по переработке.

На совещании обсуждалась возможность субсидирования транспортировки рыбопродукции, направление объемов на другие рынки, рассказал Fishnews по итогам встречи руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Использовать программу инвестиционных квот для строительства заводов планируется не дожидаясь 2023 г. Если по судам необходимо учитывать занятость верфей, на которых уже размещены заказы, то по береговым предприятиям продолжать программу нужно как можно раньше, полагают в ведомстве.

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НазадМетки: китайправительствороспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор
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