КНР актуализировала перечень экспортеров живых морепродуктов
Обновлен список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков живых объектов водного промысла в Китай. В перечне экспортеры краба, креветки, рыбы, моллюсков.
Документ опубликовало Главное таможенное управление КНР, сообщили Fishnews в пресс-службе российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
С обновленным списком можно ознакомиться на сайте НЦБРП.
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