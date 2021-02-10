10 февраля 2021 года

КНР актуализировала перечень экспортеров живых морепродуктов

Обновлен список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков живых объектов водного промысла в Китай. В перечне экспортеры краба, креветки, рыбы, моллюсков.

Документ опубликовало Главное таможенное управление КНР, сообщили Fishnews в пресс-службе российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С обновленным списком можно ознакомиться на сайте НЦБРП.

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