10 февраля 2021 года

Минтай ловить не торопятся

На 7 февраля российские рыбопромышленники наловили в общей сложности 216 тыс. тонн минтая. Это на 85,2 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Охотском море добыто 185,9 тыс. тонн минтая - 70% к уровню 2020 г., приводит данные Федеральное агентство по рыболовству со ссылкой на ЦСМС. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 177,6 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской – 1 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской – 7,3 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне освоили 10 тыс. тонн минтая, в Восточно-Камчатской зоне – 8,5 тыс. тонн, в том числе 6,7 тыс. тонн в Петропавловско-Командорской подзоне.

Тихоокеанской сельди с начала года наловили 73,5 тыс. тонн (145,5% от уровня прошлого года). В Северо-Охотоморской подзоне добыто 65 тыс. тонн из этого объема. Трески освоили 19,6 тыс. тонн (83,4% к результату на отчетную дату 2020 г.).

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