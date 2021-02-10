Донские запасы продолжают распределять среди рыбаков
На аукцион выставили квоты густеры и плотвы в Цимлянском водохранилище для промышленного лова. Всего к продаже предлагается 14 долей, заявки принимаются до 9 марта.
Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, промысел предполагается вести в той части водоема, которая административно относится к Ростовской области.
Всего предложено 7 долей квот густеры и 7 – плотвы. Стартовые цены лотов – от 86 рублей до 10,1 тыс. рублей.
Аукцион предполагается провести 22 марта в Ростове-на-Дону. Квоты предоставляются на 15 лет.
Напомним, ранее на торги выставили объемы для добычи рыбца, леща и толстолобика в этом же районе.
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