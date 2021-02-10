10 февраля 2021 года

Донские запасы продолжают распределять среди рыбаков

На аукцион выставили квоты густеры и плотвы в Цимлянском водохранилище для промышленного лова. Всего к продаже предлагается 14 долей, заявки принимаются до 9 марта.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, промысел предполагается вести в той части водоема, которая административно относится к Ростовской области.

Всего предложено 7 долей квот густеры и 7 – плотвы. Стартовые цены лотов – от 86 рублей до 10,1 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 22 марта в Ростове-на-Дону. Квоты предоставляются на 15 лет.

Напомним, ранее на торги выставили объемы для добычи рыбца, леща и толстолобика в этом же районе.

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