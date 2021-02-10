10 февраля 2021 года

Требования для бизнеса соберут в реестр

Минцифры должно к июлю запустить портал реестра обязательных требований. На этом ресурсе планируется собрать информацию обо всех правилах, которые должен соблюдать бизнес.

В рамках большой реформы контроля и надзора в 2020 г. был принят федеральный закон «Об обязательных требованиях в РФ». Систематизировать информацию о таких условиях и ограничениях работы бизнеса должен специальный реестр.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановлением от 6 февраля 2021 г. № 128 правительство утвердило правила формирования и ведения реестра. Его оператором назначено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. До 1 июля Минцифры должно обеспечить работу публичного портала реестра в интернете.

Вносить сведения в эту систему будут федеральные ведомства, которые занимаются госконтролем (надзором), предоставлением лицензий и других разрешений, аккредитацией; федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за нормативно-правовое регулирование. Заниматься развитием реестра будет Минэк.

В реестре соберут информацию о требованиях, сроках их действия, видах экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать требование (с указанием кода ОКВЭД), перечне документов (сведений), которые нужны для подтверждения соответствия требованию, и т.д. Будет указываться и то, какая ответственность грозит за несоблюдение правил.

Система должна содержать данные и о недействующих требованиях (с указанием статуса).

Первыми сведения в реестр должны внести пять ведомств. Такими «пилотами» выступят Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой.

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