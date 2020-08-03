03 августа 2020 года

Госконтроль в России получил свой кодекс

Осуществление государственного контроля в России теперь регламентировали двумя новыми законами. Снизить нагрузку на граждан и бизнес и в то же время более эффективно противодействовать нарушениям – о такой цели заявляют власти.

Законы, призванные стать фундаментом реформы контрольно-надзорной деятельности, получили подпись президента. Это два документа – «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Закон о госконтроле

Предполагается, что новый закон позволит установить «гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц».

Порядок осуществления госконтроля должен быть установлен специальным положением. С помощью такого документа можно будет узнать, кто уполномочен осуществлять контроль, каковы критерии отнесения к категориям риска, какие допускаются контрольные (надзорные) действия.

Законодатели определили принципы госконтроля. Например, вмешательство в работу контролируемых лиц должно быть соразмерно ущербу или риску ущерба. Запрещается унижать достоинство личности и умалять деловую репутацию организации и ИП, затягивать проверки.

Авторы закона заявляют о курсе на открытость и прозрачность госконтроля, сообщает корреспондент Fishnews. Обеспечить ее должны специальные информационные системы. Например, единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Гражданам и бизнесу в целом обещают переход на цифровизацию и акцент на профилактику, а также риск-ориентированный подход.

Управление рисками определяет выбор профилактических мер и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание, интенсивность и результаты, говорится в новом законе.

При этом для целей этого закона к госконтролю (надзору) не относится, в частности, деятельность органов федеральной службы безопасности; расследование причин аварий, ущерба окружающей среде. Не применяются положения нового закона к госконтролю в пунктах пропуска, экспортному, государственному портовому контролю, контролю за иностранными инвестициями в стратегические отрасли, таможенному контролю и т.д.

Закон о госконтроле, за исключением отдельных положений, вступит в силу с 1 июля 2021 г.

Закон об обязательных требованиях

Этот документ определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения требований, соблюдение которых проверяется при госконтроле.

Определены сроки для начала действия таких норм. Положения нормативно-правовых актов с обязательными требованиями должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования (исключения могут быть предусмотрены федеральным законом или международным договором). Не применяться такое правило может, например, для ЧС.

Также предусмотрена ревизия правовых актов правительства и федеральных ведомств с обязательными требованиями через каждые шесть лет.

Требования должны отвечать принципам законности, обоснованности, правовой определенности и системности, открытости и предсказуемости, исполнимости.

Предусмотрены процедуры оценки регулирующего воздействия для проектов правовых актов и оценки фактического воздействия для уже принятых документов. Отдельная статья посвящена разъяснениям требований.

Именно этот закон предусматривает известный механизм «регуляторной гильотины». До 1 января 2021 г. правительство РФ должно обеспечить признание утратившими силу, не действующими на территории РФ, а также отмену своих нормативно-правовых актов с обязательными требованиям и документов советского времени. При этом кабмин может предусмотреть исключения.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2020 г. Исключение сделано для положения, определяющего сроки начала действия требований, – его запустят с 1 февраля 2021 г. Позже вступят в силу и положения о реестре обязательных требований – с 1 марта 2021 г.

Новые законы – во многом продолжение той работы по реформированию контроля, которая началась еще несколько лет назад: с единым реестром проверок, чек-листами и публикацией требований. При этом представители рыбной отрасли отмечают: важно, чтобы изменения не стали только декларацией, а реформа не потонула в новых документах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews