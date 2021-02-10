Карельским форелеводам упростят работу в лесах
Минприроды подготовит поправки, разрешающие предприятиям аквакультуры использовать участки леса в водоохранных зонах и на территории берегозащитных полос.
По итогам рабочей поездки в Карелию 29 января председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минприроды подготовить предложения по изменению законодательства, которые снимут отдельные ограничения, препятствующие развитию товарного рыбоводства.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, поправки призваны разрешить ведение товарного рыбоводства на лесных территориях, имеющих особый статус. Это леса, находящиеся в водоохранных зонах, а также берегозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов.
Предложения необходимо представить в правительство в срок до 24 февраля.
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