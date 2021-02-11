11 февраля 2021 года

«Рыбные» поправки в Лесной кодекс приняли в первом чтении

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, призванный урегулировать использование лесных участков для целей рыбного хозяйства. Теперь депутатам и правительству предстоит доработать документ в вопросах размещения некапитальных сооружений.

Проект поправок в Лесной кодекс внесло в ноябре в Госдуму правительство РФ. Планируется предусмотреть новый вид использования лесов – для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

«Использование лесов для этих целей предусмотрено на основании договоров аренды лесных участков либо на основании соглашения об установлении публичного сервитута. При этом договор аренды заключается без проведения торгов с лицами, которые обладают правом на добычу водных биологических ресурсов», – изложил суть документа на заседании Думы замминистра природных ресурсов – глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Поправки не распространяются на любительское рыболовство. Правила использования лесов для целей рыбного хозяйства должно будет установить своим приказом Минприроды.

Согласно законопроекту, на арендованных лесных участках можно будет размещать некапитальные строения, сооружения, предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства продукции из них.

По этому вопросу еще нужно выработать ясные и непротиворечивые формулировки, обратил внимание член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Евгений Марков. Так, комитету совместно с правительством предложено ко второму чтению поправок определить перечень разрешенных к размещению некапитальных строений и сооружений.

Ожидается, что изменения Лесного кодекса помогут создать благоприятные условия для развития рыбного хозяйства, будут способствовать увеличению занятости населения, созданию стабильных рабочих мест, прежде всего в сельской местности и отдаленных прибрежных поселках, отметили в пресс-службе Минприроды.

В ведомстве подчеркнули, что размещение некапитальных объектов будет возможно только при соблюдении правового режима защитных лесов и строго без рубки леса.

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