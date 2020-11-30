30 ноября 2020 года

В Госдуму внесены поправки по лесным участкам

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Лесной кодекс, регламентирующих использование лесов для целей рыбного хозяйства. Предлагается разрешить в таких случаях заключать договор аренды лесного участка без проведения торгов.

Законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства», ранее поддержанный правительством, появился в базе Госдумы. Документ дополняет статью 25 Лесного кодекса еще одним видом использования лесов: для деятельности в сфере рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в кодексе также появится новая статья 38.1 «Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства». Она устанавливает, что использование лесов осуществляется с предоставлением лесного участка в аренду или с установлением публичного сервитута.

Договор аренды лесного участка в таких случаях будет заключаться без проведения торгов. По мнению разработчиков нормы, это обеспечит «гарантированный доступ к лесным участкам» лицам, у которых есть право на добычу водных биоресурсов.

На участках в лесу разрешается размещать некапитальные строения, сооружения, предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов и производства рыбной продукции.

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