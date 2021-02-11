Уловы на Волге и Каспии хотят увеличить
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос определения общих допустимых уловов и рекомендуемого вылова в Волжско-Каспийском бассейне. Цель – повышение эффективности промысла.
Задача поставлена Минсельхозу, Минприроды и Росрыболовству, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Срок – до 16 марта текущего года.
Это поручение глава кабмина дал по итогам рабочей поездки в Республику Калмыкия. Визит Михаила Мишустина в регион состоялся 2 февраля.
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