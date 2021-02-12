12 февраля 2021 года

Петушка Восточного Сахалина будут добывать по квотам

На Восточном Сахалине распределят квоту вылова петушка. Раньше этот моллюск осваивался в рамках возможного вылова, но теперь промысел должен осуществляться в новом режиме.

Росрыболовство опубликовало уведомление о распределение квоты добычи петушка в Восточно-Сахалинской подзоне. Заявки от желающих получить доли ведомство будет принимать с 26 февраля по 19 марта включительно - 15 рабочих дней. Лимиты будут определены на основании данных о вылове за предыдущие три года.

Заявку нужно подать по форме, утвержденной приказом Минсельхоза от 8 мая 2019 г. № 247.

Напомним, что петушок Восточно-Сахалинской подзоны включен в списков объектов, в отношении которых определяется общий допустимый улов (ОДУ), с 1 января 2021 г.

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