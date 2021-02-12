12 февраля 2021 года

Таможня возбудила уголовные дела о контрабанде нерки

По данным Владивостокской таможни, приморская компания незаконно вывезла в Японию мороженую нерку стоимостью более 30 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено три уголовных дела.

Общий вес вывезенного лосося составил 67,2 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе Владивостокской таможни. Как отметил начальник отдела дознания Алексей Ксенофонтов, при таможенном декларировании приморская компания предоставляла документы с недостоверной информацией об экспортируемой мороженой нерке. Всего было вывезено три партии.

По факту контрабанды рыбной продукции Владивостокская таможня возбудила три уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере».

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