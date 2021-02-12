12 февраля 2021 года

Сотрудника аквафермы оштрафовали за грязные стоки

В Карелии Россельхознадзор наложил штраф на должностное лицо рыбоводного хозяйства в Сегежском районе - за сброс неочищенных стоков в соседнее болото. Иск минприроды республики к предприятию находится на рассмотрении суда.

Инцидент произошел с форелеводческим хозяйством ООО «Русское море – Аквакультура». В декабре региональное управление Россельхознадзора проверило информацию о нарушениях при утилизации отходов рыбопереработки. Эти данные поступили от минприроды республики, а также были размещены в соцсетях.

«К моменту выезда на место государственного инспектора управления для осмотра стоков из труб не было. Поверхность болота была чистая, посторонних осадков на дне обнаружено не было. Производство было закрыто для проведения строительных работ с целью улучшения системы очистки и обеззараживания сточных вод», - рассказали в пресс-службе ветеринарного ведомства.

По его данным, на должностное лицо предприятия наложили административный штраф в 20 тыс. рублей, который полностью выплачен.

После выявления факта сброса неочищенных стоков минприроды Карелии заявило о намерении запретить через суд деятельность производственной площадки. Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно электронной картотеке Сегежского городского суда, иск министерства к предприятию находится на рассмотрении. Ближайшее заседание назначено на 25 февраля.

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