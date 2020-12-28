28 декабря 2020 года

«Русская аквакультура» приостановила производство в Карелии

Минприроды Карелии намерено через суд запретить работу форелеводческого хозяйства ООО «Русское море – Аквакультура» из-за сброса неочищенных стоков. В компании заявили о технологическом сбое и приостановке производства.

Сбросы неочищенных стоков в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища выявлены вблизи производственной площадки ООО «Русское море – Аквакультура» недалеко от поселка Петров Порог, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минприроды. Представители министерства зафиксировали нарушения при выездах 23 и 24 декабря. Также было выявлено самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев «до степени прекращения роста», отметили в ведомстве. Минприроды направило в Сегежский суд иск о запрещении эксплуатации производственной площадки.

В пресс-службе группы компаний «Русская аквакультура» рассказали, что сбой в работе очистных сооружений произошел из-за возросшего сезонного спроса на форель и красную икру и повышенной производственной нагрузки. Попавшие на территорию леса сточные воды с содержанием органических отходов аквакультуры неопасны для природы и человека, заявили в группе.

«После обнаружения неисправности «Русская аквакультура» приостановила производство до завершения пуска новой очистной системы, в строительство которой компания уже вложила порядка 20 млн рублей, – говорится в сообщении. – В настоящее время на прилегающих территориях уже нет никаких следов органических останков аквакультуры, что показала выездная проверка».

Компания принесла свои извинения местным жителям за причиненные неудобства. «В настоящий момент проблема полностью устранена и «Русская аквакультура» работает в тесном контакте с местными властями для предотвращения ее повторения в будущем», – подчеркнули в пресс-службе.

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