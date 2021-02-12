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Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбопромышленники Южной Кореи завершили год в плюсе

Рыбная отрасль Республики Корея выпустила за 2020 г. продукции на 7,9 млрд долларов, сообщают СМИ этой страны со ссылкой на национальную службу статистики. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 4,8%.

В прибрежье Южной Кореи рыбаки добыли 932 тыс. тонн водных биоресурсов - на 2% больше, чем годом ранее, пишет «Газета сельского хозяйства и животноводства». Общая стоимость прибрежных уловов выросла на 10,3%, до 4 млрд долларов. Хорошие показатели наблюдались практически по всем объектам, за исключением водорослей. В физическом объеме больше всего добыли анчоуса (217 тыс. тонн), а максимальную выручку принес кальмар - 455 млн долларов.

Предприятия аквакультуры произвели 2,3 млн тонн ВБР – на 2,7% меньше, чем в 2019 г. Однако общая стоимость этой продукции выросла на 4,4%, до 2,6 млрд долларов. По объемам первое место заняли водоросли (1,8 млн тонн), а больше всего денег выручили за моллюсков - 1,5 млрд долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

Объем добычи во внутренних водах сократился на 3,7% (33,9 тыс. тонн при стоимости около 403 млн долларов). Главным объектом промысла здесь остается угорь – его наловили 9,8 тыс. тонн. Выручка от продажи этой рыбы составила 284 млн долларов.

В океаническом рыболовстве добыча снизилась на 14,3%: 435 тыс. тонн на 1,2 млрд долларов. И по объемам, и по стоимости лидирует полосатый тунец – 214 тыс. тонн при выручке 266 млн долларов.

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