12 февраля 2021 года

Камчатка готовится к профилактике коронавируса на путине

Камчатский рыбохозяйственный совет обсудил меры по борьбе с распространением COVID-19 в периоды лососевой и минтаевой путин. Для приезжающих работников предусмотрены три варианта: вакцинирование до прибытия в край, прививки на месте или двухнедельная обсервация.

Как отметил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, на полуострове во время завоза работников из других регионов будут действовать прошлогодние правила: рыбакам потребуется двухнедельная обсервация.

«Альтернативной возможностью для рыбопромышленных предприятий является завоз уже вакцинированных сотрудников либо проведение иммунизации на территории Камчатского края. Сейчас отрабатывается порядок действий, приблизительный сценарий понятен: человек прилетает на Камчатку с сертификатом о прохождении вакцинации, проходит здесь тестирование, которое все равно необходимо, чтобы выявить наличие антител, и приступает к работе. Также рассматривается вариант вакцинации на территории региона: первый компонент вакцины может быть сделан по прилету, а второй уже на самом предприятии. Однако такой сценарий не касается членов экипажей, которые выходят в море», - рассказал министр.

Он подчеркнул, что меры по профилактике COVID-19 касаются не только тех, кто приезжает на лососевый промысел, но и экипажей, которые будут меняться после окончания сезона «А» минтаевой путины.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, для урегулирования вопроса, связанного с профилактикой коронавируса, будут разработаны региональные нормативные акты.

«Наши рыбодобывающие компании традиционно ответственно относятся к задаче профилактики и предотвращения заболевания. Все необходимые противоэпидемиологические мероприятия выполняются ими в полном объеме, - заявил Андрей Здетоветский. - Сейчас перед нами стоит задача совместно подобрать варианты, которые позволят лучше всего справиться с проблемой COVID-19».

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